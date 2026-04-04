El impacto de una bengala en el entorno de Riazor, en A Coruña, deja daños en un vehículo

La afición del Dépor recibió esta tarde al equipo antes de su partido ante el Málaga con una gran afluencia, muchos cánticos y también bengalas. Una multitud blanquiazul se ha reunido como previa al encuentro en el entorno del estadio de Riazor, donde se ha registrado un incidente precisamente por las bengalas en la calle Julio Rodríguez Yordi.

Aquí, a dos calles de Manuel Murguía, una bengala lanzada llegó a caer bajo un vehículo, causando un fuerte estruendo y generando daños en el faldón derecho delantero del mismo.

Un grupo de personas que estaban en el lugar y algunos vecinos apagaron el pequeño incendio que se generó echándole agua. Más tarde, una patrulla de la Policía Local acudió al lugar para apagarlo por completo haciendo uso de un extintor.

Además, algunas personas que presenciaron el incidente indican que un petardo llegó a impactar en el cableado de un edificio cercano, dando lugar a un conato de incendio a la altura del cuarto piso entre dos edificios. Hasta el punto se desplazó también una dotación de bomberos con una autoescalera para revisar los daños.

El partido de esta tarde fue declarado de alto riesgo el pasado mes de enero por la rivalidad entre la afición deportivista y la del Málaga. En esta ocasión se esperaba poca afluencia de la hinchada visitante, aunque desde la llegada del club andaluz a la ciudad se ha activado un dispositivo especial para garantizar la seguridad.