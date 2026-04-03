Rescatados dos pescadores en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña

Dos pescadores tuvieron que ser auxiliados esta tarde en A Coruña tras quedar atrapados en el entorno de la Torre de Hércules. Las dos personas se encontraban pescando con caña en unas rocas cuando se vieron sorprendidas por la subida de la marea quedando aislados.

Uno de ellos fue quien dio aviso al 112, que a su vez movilizó a Salvamento Marítimo y a los bomberos de la ciudad, que acudieron con una dotación de ocho profesionales, tres vehículos y una embarcación, a la que se sumó después una moto acuática.

En la llamada, uno de los pescadores mantuvo la comunicación con los servicios de emergencia, indicando que se encontraban tranquilos y bien, aunque aislados en las rocas. Finalmente se les pudo rescatar sin más complicaciones con las embarcaciones y los dos fueron trasladados a tierra.