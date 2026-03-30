Los vecinos del Agra do Orzán, en A Coruña, critican el nuevo 'parque': "No tiene nada que ver"

Así es el nuevo Parque del Observatorio en A Coruña Miriam García A Coruña

La Asociación Vecinal del Agra ha alzado la voz tras la reciente apertura de un espacio verde en el barrio, asegurando que la actuación inaugurada el pasado 10 de marzo "no tiene nada que ver" con el parque que llevan reclamando desde hace cuatro décadas.

La entidad vecinal sostiene que lo presentado por el Ayuntamiento dista mucho de las expectativas generadas durante años.

Según explican, la intervención se limita a la eliminación de un muro realizada en octubre de 2025, que impedía el acceso a unos terrenos de titularidad estatal, ahora cedidos para uso público.

Recuerdan que este espacio ya había sido utilizado por los vecinos antes de la pandemia, por lo que consideran que la apertura oficial no supone una verdadera transformación del entorno.

El colectivo califica además el acto institucional de inauguración como "esperpéntico", al entender que las mejoras realizadas son mínimas y superficiales. Entre ellas citan la plantación de algo de césped y algunos árboles, la colocación de bancos y la construcción de un nuevo cerramiento de hormigón que, a su juicio, “afea” el entorno y desaprovecha la oportunidad de crear un espacio más integrado y natural.

En cuanto a las prestaciones actuales, denuncian que el recinto ofrece un número muy limitado de asientos, un pequeño paseo de hormigón, una única papelera y dos puntos de luz, sin que se hayan llevado a cabo actuaciones de saneamiento en los elementos existentes.

Asimismo, subrayan importantes carencias como la ausencia de accesos adaptados, zonas infantiles, fuentes, aseos o espacios de sombra, lo que consideran impropio de un parque en un barrio con alta densidad de población. También lamentan que no exista rastro del proyecto anunciado en 2023 tras el acuerdo firmado con la Agencia Estatal de Meteorología.

Las consecuencias de un crecimiento "deshumanizado"

La asociación insiste en que el Agra do Orzán sigue sufriendo un déficit histórico de zonas verdes, fruto de un crecimiento urbanístico que califican de "deshumanizado".

En este sentido, critican que el Ayuntamiento denomine "parque" a un espacio que, según su valoración, no deja de ser una continuidad del modelo urbanístico aplicado hasta ahora.

Pese a todo, reconocen positivamente la retirada del antiguo muro del Observatorio, aunque lamentan que haya sido sustituido por otro de características similares.

"Seguimos esperando el parque que llevamos reclamando 40 años", concluyen, reclamando un proyecto real que conecte distintas calles del barrio y suponga una mejora efectiva para los vecinos.