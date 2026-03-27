Rey, sobre taxis en la terminal de A Coruña: "El acuerdo no responde a las necesidades de Alvedro"

Foto institucional, con Inés Rey en el centro, cuando Culleredo, A Coruña y la Xunta firmaron el acuerdo de los taxis en Alvedro.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue testigo esta semana de las largas colas de usuarios del aeropuerto de Alvedro que, tras salir de la terminal después de un aterrizaje, tuvieron que tener paciencia para esperar la llegada de un taxi. Ella misma formó parte de una cola "larguísima" tras un viaje de regreso a la ciudad.

Para la regidora, el convenio firmado hace un mes entre los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo y la Xunta de Galicia,"no da respuesta a las necesidades de Alvedro".

Según este acuerdo por cuatro años, la cola de taxis a la salida del aeropuerto estará compuesta por diez vehículos de Culleredo seguidos de otros cinco de A Coruña y, a continuación, otros quince de Culleredo. Hasta 30 taxis de la ciudad podrán permanecer estacionados como parte de una bolsa de refuerzo que de forma voluntaria podrá cubrir trayectos en caso de que la demanda lo requiera.

Rey dijo hace un mes que el convenio suponía "un paso importante en la buena dirección", aunque matizó que no era "suficiente" y expresó la defensa de "soluciones más ambiciosas a largo plazo". Este viernes, en una emisora de radio, la alcaldesa se refirió a otras medidas tras considerar que "cinco taxis de A Coruña" en Alvedro "no son la solución".

"Mientras no pensemos en el transporte en clave metropolitana no vamos a arreglar los problemas. Quien tiene la llave es la Xunta, la que tiene las competencias. Reclamo un consorcio metropolitano de transportes que dé respuesta a las necesidades de A Coruña y de otros ayuntamientos del área, porque vivimos de una manera metropolitana y nadie piensa en movilidad metropolitana", defendió Inés Rey.

Un servicio en tela de juicio

Hace un mes, cuando se firmó el convenio, la regidora comentó que el servicio de taxis de la ciudad herculina "está preparado, con su flota, para ayudar a conseguir el objetivo de mejorar las comunicaciones en el área metropolitana".

Un mes después hay discrepancias entre los taxistas respecto a este servicio. Las asociaciones de Culleredo y Tele Taxi, de A Coruña, han hecho unas primeras valoraciones positivas del acuerdo, aunque matizan que en las horas punta los profesionales de la ciudad prefieren hacer el servicio en A Coruña y no desplazarse a Alvedro a recoger clientes procedentes de vuelos.

El vicepresidente de Ugataxi (Unión Galega de Taxi), Juan Carlos Sambad, critica que se hayan numerado los taxis de la bolsa de reserva, lo que restringe el servicio a los vehículos no numerados sin posibilidad de dirigirse al aeropuerto cuando los primeros deciden no conducir hasta allí. "El acuerdo está provocando un servicio mucho peor al que había antes", ha opinado Sambad.

El servicio podría empeorar en el mes en que Alvedro opera algunos vuelos que no haga la terminal de Santiago por su cierre por reformas. Radio Taxi alerta de cuando se junten varios vuelos en el aeropuerto coruñés y se acumulen muchas personas en el exterior a la espera de un taxi.