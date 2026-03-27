Detienen en A Coruña a un hombre por robar a una anciana utilizando la técnica del "mataleón"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Ferrol acusado de intentar robar con violencia a una mujer de avanzada edad en el barrio de Os Castros de A Coruña. Los hechos se produjeron el pasado 12 de marzo hacia las 15:00 horas en el portal del domicilio de la mujer, cuando el acusado la agredió utilizando la técnica del "mataleón".

El hombre entró tras la anciana en su portal, donde la agredió para que perdiese el conocimiento y así poder robarle sus pertenencias. El agresor, según ha averiguado la Policía tras su investigación, la abordó por la espalda e intentó estrangularla.

La mujer logró pedir auxilio a gritos, por lo que el agresor abandonó el lugar a la carrera, dejando a la víctima en el suelo. La anciana fue posteriormente atendida por la asistencia sanitaria, tras haber sufrido algunas lesiones y quedar tendida en el suelo.

Finalmente, la Policía localizó al agresor en Ferrol, donde fue posteriormente detenido el pasado miércoles. Tras ser puesto a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.