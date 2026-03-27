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Detienen en A Coruña a un hombre por robar a una anciana utilizando la técnica del "mataleón"

Los hechos se produjeron el pasado 12 de marzo en el barrio de Os Castros

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Ferrol acusado de intentar robar con violencia a una mujer de avanzada edad en el barrio de Os Castros de A Coruña. Los hechos se produjeron el pasado 12 de marzo hacia las 15:00 horas en el portal del domicilio de la mujer, cuando el acusado la agredió utilizando la técnica del "mataleón".

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El hombre entró tras la anciana en su portal, donde la agredió para que perdiese el conocimiento y así poder robarle sus pertenencias. El agresor, según ha averiguado la Policía tras su investigación, la abordó por la espalda e intentó estrangularla.

La mujer logró pedir auxilio a gritos, por lo que el agresor abandonó el lugar a la carrera, dejando a la víctima en el suelo. La anciana fue posteriormente atendida por la asistencia sanitaria, tras haber sufrido algunas lesiones y quedar tendida en el suelo.

Finalmente, la Policía localizó al agresor en Ferrol, donde fue posteriormente detenido el pasado miércoles. Tras ser puesto a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.