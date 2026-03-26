Sin tren en A Coruña en la previa de Semana Santa: "Ojalá se acaben ya las obras, pero tenemos que adaptarnos"

Las obras en la estación de tren de A Coruña obligarán a modificar de forma significativa el servicio ferroviario en los próximos días.

La compañía Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros durante el corte previsto entre el 27 y el 28 de marzo.

Taxis y buses para cubrir servicios

Durante ese periodo, en el que los trabajos impulsados por Adif hacen incompatible la circulación de trenes, se habilitarán autobuses y taxis para cubrir hasta 27 servicios, conectando A Coruña con Santiago, Ferrol y Rábade en ambos sentidos.

En total, el operativo contará con 53 autobuses y 10 taxis, sustituyendo temporalmente a los convoyes habituales.

La afectación comenzará en la tarde del viernes y se prolongará hasta el mediodía del sábado, impactando tanto en servicios de Media Distancia como en conexiones de Alta Velocidad.

Además, entre los días 29 y 31 de marzo, varios trenes verán modificados sus horarios, especialmente en la línea entre Vigo y A Coruña, con ligeros retrasos en las llegadas o cambios en las salidas.

Entre los cambios más destacados se encuentran la primera salida desde Vigo, que habitualmente parte a las 05:08 horas, y el último tren que sale de A Coruña a las 22.40 horas.

El tren matutino desde Vigo verá retrasada su llegada a A Coruña a las 07:33 horas, frente a las 07:17 previstas, durante los últimos días de marzo.

Por su parte, el tren nocturno que parte de la estación coruñesa adelantará ligeramente su salida de las 22:10 a las 22.04 horas los días 28, 29 y 30 de marzo.

Otros servicios también sufrirán cambios menores: el tren rápido de la mañana desde Vigo, con salida a las 06:34 horas, llegará doce minutos más tarde de lo habitual, mientras que un servicio vespertino desde A Coruña, programado a las 09:00 horas, se retrasará apenas cinco minutos.

Desde la compañía advierten de que los tiempos de viaje serán mayores debido al transbordo por carretera, por lo que algunos trenes adelantarán su salida o retrasarán su llegada para mantener la coordinación del servicio.

Resignación entre los usuarios

Entre los usuarios habituales, la situación se afronta con resignación. Es el caso de Mario Jesús Pedraz, viajero frecuente por motivos laborales, quien explica que "voy a diario y lo necesito para el trabajo. Ya hemos pasado por otros momentos de molestias y la estación provisional no es como la antigua, pero nos tenemos que adaptar porque al final es para bien".

"Ojalá se acaben ya las obras", añade, reconociendo que asumirá las alternativas disponibles porque "no queda otra".

El objetivo de estas actuaciones es avanzar en la remodelación de la estación, en su transformación a intermodal, a la espera de que se inaugure el tramo que albergará la terminal de autobuses.

Mientras tanto, Renfe insiste en que los viajeros consulten los horarios antes de desplazarse y planifiquen sus trayectos con antelación para evitar contratiempos, en un contexto marcado por las obras y los ajustes en el servicio.