Un incendio en un tejado moviliza a los bomberos en O Ventorrillo, en A Coruña

El jueves ha arrancado en A Coruña con una intervención de los bomberos en el barrio del Ventorrillo debido a un incendio. El fuego se declaró hacia las 09:20 horas de esta mañana, concentrándose en el tejado de una vivienda de la zona de las Casas de Franco.

Hasta el lugar, en el número 13 de la calle Monasterio de Sobrado por un lado y la calle Antonio Pedreira Ríos por el otro, se desplazaron tres dotaciones del equipo de bomberos, además de la Policía Local y Urxencias Sanitarias.

Allí, los equipos sanitarios están atendiendo a dos personas que resultaron afectadas por inhalación de humo. Las tareas de extinción continúan, por lo que no ha trascendido si se produjeron más daños materiales.

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