Una colisión entre dos vehículos en Cambre (A Coruña), sin heridos

La mañana de este jueves, 26 de marzo, ha comenzado en Cambre, en A Coruña, con un accidente leve en la AC-221 a la altura de Quintán, en Cécebre. Dos vehículos sufrieron una colisión frontal a unos minutos de las 08:30 horas.

Fuentes del 112 confirman a Quincemil que al menos una persona habría necesitado asistencia sanitaria tras sentirse muy nerviosa tras el accidente.

Por su parte, la Guardia Civil indica que el incidente se produjo en el km 6 de la carretera, ocupando parcialmente un carril. La circulación se mantuvo fluida sin provocar retenciones de tráfico.