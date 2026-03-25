Centenares de taxis toman A Coruña en la mayor protesta contra los VTC: "Nos ha bajado el trabajo"

Los taxis de A Coruña recorren conjuntamente este miércoles las calles de la ciudad para pedir la regulación de la actividad de las VTC como Uber, Bolt o Cabify. A falta de una regulación municipal —que el Concello ya puso a exposición pública pero que no tiene fecha de aprobación ni entrada en vigor— los taxistas denuncian que los vehículos de transporte con conductor hacen trayectos dentro de la ciudad cuando solo tienen permitido los viajes interurbanos.

La movilización de hoy está convocada por todas las asociaciones de la ciudad, que suman unas 522 licencias. Las principales, TeleTaxi y RadioTaxi se unen hoy a una marcha que en anteriores ocasiones ya impulsaron los taxistas independientes y una nueva asociación, Ugataxi.

Su vicepresidente, Juan Carlos Sambad, explica que "hoy nos movilizamos por la inacción continuada y manifiesta del Ayuntamiento y por las diferencias claras que vemos entre dos ciudades del mismo partido". Los conductores piden que, como en Vigo, se destinen recursos policiales al control y sanción de los VTC que hacen trayectos urbanos.

Después de numerosas reuniones con el Concello de A Coruña, desde las asociaciones de taxistas critican falta de medidas y acciones para sancionar a los VTC, que trabajan en distintas condiciones al taxi. Mientras que los taxistas deben pagar una licencia, pasar un examen y numerosas inspecciones, los VTC no necesitan cumplir con estas obligaciones para circular.

Sus tarifas también están en el foco. Mientras que los taxis tienen unos precios marcados y regulados, los VTC funcionan con un sistema de precios dinámicos, que suben o bajan en función de la demanda.