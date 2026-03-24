Oleiros (A Coruña) se pone firme con los vertidos ilegales tras hacer obras: multas de 600 euros

Restos de una reforma en la calle en Oleiros (A Coruña). Concello de Oleiros

El Ayuntamiento de Oleiros ha abierto un nuevo expediente sancionador tras detectar un vertido ilegal en la zona de contenedores de Os Galgos.

Un individuo fue identificado depositando restos de obra, maderas, una nevera y otros elementos en plena vía pública, incumpliendo la normativa municipal.

Los hechos se produjeron en la calle do Bufo, donde se localizaron los residuos fuera de los canales habilitados.

Como consecuencia, el infractor deberá hacer frente a una sanción económica de 600 euros, según han confirmado fuentes municipales.

Su destino, el punto limpio

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los electrodomésticos, escombros, restos de poda y otros residuos domésticos especiales deben trasladarse al punto limpio, ubicado en el polígono de Iñás, en la calle Salnés.

Asimismo, los objetos voluminosos como muebles o colchones solo pueden dejarse junto a los contenedores los jueves a partir de las 20.00 horas, y siempre previa comunicación telefónica al servicio municipal.

El Consistorio insiste en la importancia de respetar las normas de gestión de residuos y hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar.

En caso de detectar conductas incívicas, se solicita avisar a la Policía Local para facilitar la identificación de los responsables.

Desde el gobierno local subrayan que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida, y advierten de que continuarán intensificando la vigilancia para evitar este tipo de prácticas que degradan el entorno urbano.