Los hosteleros de María Pita alegarán contra las nuevas terrazas porque dudan de su seguridad

Una terraza con usuarios en la plaza de María Pita de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

La Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de A Coruña avanzó hace un mes, cuando salió a exposición pública la nueva ordenanza de terrazas aprobada inicialmente semanas antes por el Pleno, que alegaría contra la norma. No serán los únicos hosteleros en presentar alegaciones antes de que el texto vuelva a ser votado para su visto bueno definitivo.

A ellos se suman los profesionales de la plaza de María Pita, disconformes con un diseño de terrazas propuesto por la ordenanza que consideran que no garantiza la seguridad.

Está a punto de cumplirse el plazo de un mes de información pública de la futura norma y las dos asociaciones remitirán en breve sus alegaciones, que deberán ser respondidas por el Gobierno local antes de que la ordenanza vuelva al Pleno, si no es en la sesión de abril en las siguientes.

Las terrazas de los locales de hostelería de María Pita tienen un apartado específico en la norma. Su diseño las sitúa sobre una tarima y con elementos de sombra autoportantes o anclados sin elementos de instalación en fachadas y toldos a dos aguas que penden de un pórtico o una estructura autoportante.

Esta propuesta, según los hosteleros tras haberlo consultado con arquitectos, carece de cerramientos estables. Temen que en otoño e invierno, con ráfagas de viento y lluvia, los toldos tengan que ser recogidos para evitar que se desprendan y causen daño a los viandantes.

De esta manera, estos elementos no solo serían inseguros sino que, al ser retirados, no garantizarían la actividad del sector en la zona con terrazas válidas para abrir en una época del año con más adversidades climatológicas.

Los hosteleros han reclamado al Concello que las nuevas mesas y sillas tengan unas características por las que puedan estar operativas sin problemas y con total seguridad todos los días del año.

Evitar la confrontación

"Queremos el máximo beneficio para la plaza y para la ciudad. Evitamos cualquier confrontación y creemos que en este tema hay que ir de la mano con el Ayuntamiento", expresan fuentes de los hosteleros de María Pita, que asumen que, además del cobro anual de la tasa de ocupación de la vía pública, tendrán que afrontar los costes de instalación de las nuevas terrazas.

Tanto estos hosteleros como la asociación provincial del sector han criticado que durante la elaboración de la ordenanza solo hubiera diálogo con el Concello en contactos iniciales y no mientras se redactaba el texto: "Ha habido poco consenso".

La norma fue aprobada de forma inicial con el apoyo del BNG y el rechazo del grupo del PP, que en el Pleno criticó "falta de diálogo".