Tres robos en el mismo coche en A Coruña: "Cada vez es peor en el barrio"

La inseguridad vuelve a preocupar a vecinos de la zona de Os Mallos, en A Coruña, tras la denuncia de una residente que ha sufrido hasta tres accesos a su vehículo en poco más de dos años.

Los hechos, según relata Laura Castro, se repiten con un patrón similar: sin daños aparentes, pero con el interior completamente revuelto.

"El primero fue el 18 de noviembre de 2023", explica. El coche se encontraba estacionado en la avenida da Sardiñeira, frente a un instituto.

"Estaba cerrado y sin señales visibles en las ventanillas, pero por dentro estaba todo desordenado", señala.

En aquella ocasión, los autores se llevaron varios objetos, aunque la mayoría carecían de valor económico. "Lo que más nos dolió fueron unas gafas con valor sentimental", añade.

Meses después, el vehículo volvió a ser objetivo en la misma calle. "Ni siquiera se notaba nada raro a simple vista, pero cuando mi padre fue a sentarse vio el asiento echado hacia atrás", relata. Fue entonces cuando comprobaron que el maletero había sido registrado. "No se llevaron nada porque ya no dejábamos cosas dentro", apunta.

Tras estos episodios, la familia decidió evitar esa zona, aunque continúan residiendo en Os Mallos. La dificultad para aparcar y la falta de alternativas, especialmente al convivir con una persona con movilidad reducida, les obliga a seguir utilizando el coche en el barrio.

"Cada día aparece algún vehículo con una ventanilla rota", advierte.

De nuevo, otro robo

El último suceso tuvo lugar este mismo 21 de marzo. "Nos encontramos los papeles del coche tirados, los asientos completamente tumbados y el maletero visible desde dentro", describe. Poco después, el vehículo comenzó a fallar, lo que llevó a la familia a acudir a un taller.

"Allí nos dijeron que el motor de las ventanillas estaba dañado y que no éramos un caso aislado", asegura Castro.

Según le explicaron, los ladrones estarían manipulando este sistema para acceder al interior sin dejar rastro visible, lo que explicaría por qué el coche aparece siempre cerrado tras el robo. "Siempre nos llamó la atención que la cerradura estuviese intacta", indica.

La vecina lamenta que la situación en la zona vaya en aumento. "Vemos a personas sospechosas y avisamos a la Policía, pero sigue pasando", afirma.

"Raro es el día que algún vecino no se lleva un susto", concluye, reclamando mayor atención sobre un problema que, asegura, va a más en el barrio.