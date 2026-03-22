Una manada de jabalíes se pasea por las inmediaciones del aeropuerto de A Coruña

Una manada de jabalíes fue vista la pasada noche por las inmediaciones del aeropuerto de A Coruña. Compuesta por una madre con sus crías, los ejemplares se estuvieron alimentando en diferentes lugares de la zona de Vilaboa, mientras algunos vecinos trataban de caminar de regreso a sus domicilios contemplando la escena.

Estos animales no es la primera vez que bajan al entorno urbano de Culleredo. Ya en semanas pasadas, fueron vistos en la misma zona, descendiendo desde los montes cercanos al caer el sol.

En el mes de diciembre, un jabalí se coló en la pista de aterrizaje de Alvedro, causando la parálisis de la actividad aeroportuaria, tanto de llegadas como de salidas, y obligando a la intervención de las autoridades para recuperar el tráfico.

Su presencia en las ciudades es cada vez mayor y, de hecho, por las calles de A Coruña ya han sido avistados en multitud de ocasiones en los últimos años.