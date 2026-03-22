Juzgan a una banda de albaneses que asaltaron chalets en A Coruña

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará los próximos miércoles y jueves a cuatro integrantes de una banda dedicada al robo de viviendas, que entró a la fuerza en residencias de Teo y Oleiros.

Según el escrito de acusación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro acusados, nacidos en Albania, constituían un grupo criminal dedicado al robo de viviendas.

Así, el Ministerio Público documenta el robo de tres viviendas, ocurrido en febrero de 2022, en Teo y Oleiros, de donde se llevaron dinero en metálico, joyas y armas.

Para huir, añade Fiscalía, la banda utilizaba un vehículo con las placas de matrícula cambiadas.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, de un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito de falsedad en documento oficial, por lo que pide para ellos nueve años de prisión.