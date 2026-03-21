La niebla desvía los primeros vuelos del sábado en el aeropuerto de A Coruña

La densa niebla con la que se ha levantado A Coruña este sábado ha provocado incidencias en el aeropuerto de Alvedro, tanto en la operativa de salidas como en la operativa de llegadas.

En cuanto a las llegadas, los primeros vuelos de la mañana han tenido que ser desviados y tomar tierra en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Así, el UX7233 operado por Air Europa y origen Madrid, que debía tomar tierra a las 7:50, ha tenido que hacerlo en la capital gallega. Lo mismo sucedió con el IB453 de Iberia, que fue desviado al mismo lugar.

Los vuelos con origen Barcelona VY1290 operado por Vueling y Milan U23773 operado por Easy Jet tampoco han podido cumplir el plan de viaje previsto, aterrizando el primero en Santiago y encontrándose en un retraso de una hora el segundo.

Incidencias en las salidas

También se ha visto afectada la salida de vuelos desde la terminal herculina. El primero, el de las 8:35 operado por Air Europa UX7232 con destino a Madrid, ha sido cancelado tras acumular un amplio retraso. En amenaza están los vuelos VY1291 de Vueling destino Barcelona e IB454 de Iberia con destino Madrid.

El retraso en la llegada del vuelo de Milan provoca también incidencias en su salida.