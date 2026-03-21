A Coruña recibe una doble escala de cruceros con casi 7.000 pasajeros dos meses después de la última

El puerto de A Coruña vuelve a convertirse este sábado en uno de los grandes focos de actividad turística con una doble escala de cruceros que suma cerca de 7.000 pasajeros y varios miles de tripulantes, en una imagen que no se repetía en la ciudad desde comienzos de año.

El primero en atracar fue el Sky Princess, que llegó a las 06:30 horas procedente de Casablanca y quedó amarrado en el muelle de Trasatlánticos.

Se trata de uno de los buques más imponentes que recalan en la ciudad, con 329,81 metros de eslora y capacidad para 3.660 pasajeros, lo que lo convierte en un auténtico hotel flotante.

Su salida está prevista para las 17:30 horas con destino Southampton.

Crucero Sky Princess en A Coruña. Quincemil.

Pocas horas después, a las 09:30, entró en puerto el Aidamar, que atracó en Calvo Sotelo Sur tras hacer escala en Leixões.

Con 299,95 metros de eslora y 3.286 pasajeros a bordo, este segundo crucero permanecerá en la ciudad hasta las 20:30 horas, cuando zarpará rumbo a Cherbourg.

Crucero Aidamar en A Coruña. Quincemil.

La coincidencia de ambos buques genera un importante movimiento en el centro urbano, con miles de visitantes recorriendo enclaves como la Marina, la Ciudad Vieja o la Torre de Hércules, además de dinamizar sectores como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos.

Más de dos meses sin doble escala

Esta doble escala rompe con varias semanas sin coincidencias de este tipo en el puerto coruñés. La última se había producido el pasado 3 de enero, cuando llegaron a la ciudad los cruceros Spirit of Discovery y Bolette, en otra jornada de notable actividad.

A Coruña, destino de cruceros

El regreso de este tipo de operativas refuerza el papel de A Coruña como destino clave en el tráfico de cruceros.

Durante el pasado año, la ciudad recibió cerca de 200 escalas, consolidándose como uno de los puertos de referencia del norte peninsular en las rutas atlánticas.

Además del impacto económico inmediato, estas escalas contribuyen a proyectar la imagen de A Coruña a nivel internacional, ya que miles de pasajeros tienen la oportunidad de conocer la ciudad en una única jornada, actuando como prescriptores turísticos en sus países de origen.