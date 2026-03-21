Los cortes en la avenida da Pasaxe de A Coruña alteran seis líneas de bus urbano: estas son las alternativas

Las obras para demoler el viaducto de A Pasaxe, con cortes en la avenida de A Pasaxe (AC-12), provocarán importantes cambios en el transporte público urbano de A Coruña, afectando de lleno a seis líneas de autobús entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril.

Los desvíos y limitaciones impactarán especialmente en las conexiones con los principales centros hospitalarios de la ciudad, en unos días de elevada movilidad por la cercanía de la Semana Santa.

El corte total de la avenida da Pasaxe y de la AC-12 a la altura de la curva del tanatorio obligará a rediseñar los recorridos habituales.

Las líneas 12, 12-A y 17 mantendrán su trayecto desde el centro hasta el CHUAC, pero no podrán continuar hasta el Hospital Materno Infantil, por lo que finalizarán allí su recorrido antes de regresar.

Por su parte, las líneas 20 y 22 sufrirán los cambios más significativos, ya que deberán modificar su itinerario para salvar la zona afectada por las obras.

La línea 20, tras llegar al CHUAC, será desviada por el enlace de Casablanca y el túnel de Eirís hacia Alfonso Molina, retomando su ruta habitual tras pasar por el Materno.

La línea 22 realizará un recorrido similar en sentido inverso, conectando el Materno con el CHUAC antes de regresar hacia el centro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido reforzar las líneas 20 y 22 con vehículos adicionales, con el objetivo de garantizar la conexión entre los distintos complejos hospitalarios y facilitar los transbordos de los usuarios en un contexto de movilidad más complejo de lo habitual.

Además, la línea 2-A también se verá afectada, ya que modificará su cabecera en las inmediaciones del tanatorio, donde se habilitará una parada provisional para dar servicio durante los días de corte.

Mapa interactivo en la web

Para minimizar el impacto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un mapa interactivo en su web, que permite consultar en tiempo real los recorridos alternativos tanto en transporte público como en vehículo privado.

El objetivo es facilitar los desplazamientos hacia centros como el CHUAC, Oza, el Materno Infantil, el Oncológico o San Rafael, especialmente durante los días en los que la ciudad verá alterada una de sus principales vías de acceso.

Optar por Alfonso Molina

Desde el Gobierno local se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar la avenida de Alfonso Molina como principal vía de entrada y salida de la ciudad, así como optar por rutas alternativas como el túnel de Eirís o la carretera del puerto para acceder a los complejos sanitarios.