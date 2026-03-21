Cientos de vecinos de Culleredo (A Coruña) se vuelcan con Carmiña tras perder su casa en un incendio

La solidaridad vecinal volvió a quedar patente este sábado en Castro Laxe, en el ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, donde cientos de personas participaron en una cita organizada para respaldar a Carmiña, una residente de la zona que perdió su vivienda en un incendio reciente.

La iniciativa, promovida por la asociación vecinal con el respaldo del Ayuntamiento de Culleredo, tuvo como objetivo reunir fondos para ayudar a la afectada a afrontar las consecuencias del suceso.

La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada, con actuaciones desinteresadas de artistas y formaciones locales que se sucedieron durante todo el día. Desde agrupaciones corales hasta bandas y solistas, el ambiente festivo se mantuvo tanto en la sesión de mañana como en la tarde.

El evento contó además con múltiples propuestas solidarias para incentivar la participación, como la venta de comida y bebida, un mercadillo, sorteos y artículos conmemorativos. Todo ello permitió sumar aportaciones económicas destinadas íntegramente a la vecina afectada.

La programación se desarrolló en la pista deportiva del núcleo y se completó con una caminata popular.