Trasladan al hospital a un menor tras sufrir una caída en BiciCoruña cerca de Riazor

La tarde de este viernes ha dejado dos accidentes leves en A Coruña. En uno de ellos, un menor de edad ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir una caída mientras circulaba en un vehículo de BiciCoruña por la avenida de Buenos Aires hacia las 18:15 horas.

Debido a la caída, el joven sufrió posiblemente una fractura en la muñeca, por lo que los servicios sanitarios que le atendieron en el punto lo llevaron a un hospital.

Un par de horas más tarde, hacia las 20:00 horas, dos turismos protagonizaron un alcance en Linares Rivas, cerca de la plaza de Ourense, en sentido entrada a la ciudad.

El choque se saldó sin heridos y prácticamente sin daños materiales. Además, debido a la hora en la que se produjo, tampoco llegó a afectar al tráfico de la zona, si bien ambos vehículos ocuparon momentáneamente el carril derecho de la circulación.