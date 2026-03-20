Arranca la primavera en A Coruña: días y noches iguales y sin eclipses hasta agosto

La primavera arrancará este viernes, 20 de marzo, a las 15:46 horas, y se prolongará durante casi 93 días, hasta las 10:24 horas del 21 de junio. Una primavera en la que no habrá eclipses, por lo que habrá que esperar hasta agosto, mes en el que, además del eclipse solar total el día 12, habrá una Luna casi total el día 28.

Según explica el profesor José Ángel Docobo, coordinador científico del Observatorio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el inicio de la primavera "la duración del día y la noche son teóricamente iguales".

"El sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Sin embargo, debido a la luz crepuscular, antes del amanecer y después del atardecer, la luminosidad supera la oscuridad", subraya.

En este contexto, la USC ha señalado en una nota de prensa que, durante este siglo, la primavera puede comenzar entre el 19 y el 21 de marzo. La fecha más tardía se registró en 2003 (a las 2:00 horas del 21) y la más temprana aún no se ha dado, será en el año 2096 (a las 3:00 horas del 19).

En cualquier caso, la primavera, con una duración de 92,74 días, es la segunda estación más larga después del verano, con 93,65 días, según ha recordado, una estación que despide al segundo invierno más lluvioso de este siglo, que ha finalizado con un total de 831,3 litros/m2 recogidos en el pluviómetro de la estación meteorológica del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC.