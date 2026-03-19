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Un incendio en una cocina del Agra do Orzán moviliza a los bomberos de A Coruña
No hubo que lamentar heridos
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Los bomberos de A Coruña acudieron en la noche de este miércoles al Agra do Orzán para sofocar un incendio que se produjo en una vivienda, unos minutos antes de las 23:00 horas. El fuego se localizaba en la cocina de un domicilio de la calle Bellavista.
Hasta el lugar se desplazaron 9 bomberos en tres vehículos, que a su llegada sofocaron las llamas utilizando agua.
Tras apagar el incendio, los bomberos procedieron a ventilar el interior del edificio en el cañón de las escaleras y también el piso afectado. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.