A Coruña disfruta de un Día del Padre festivo con mucho sol y temperaturas altas

El sol ha salido y con ganas este Día del Padre en A Coruña en una jornada que es, además, festivo en toda Galicia. El buen tiempo ha animado a coruñeses y visitantes a disfrutar al aire libre en la ciudad, tanto en las terrazas, como en los parques o en las playas.

Después de unos primeros meses del año pasados por agua, A Coruña tenía ganas de sol y está aprovechando este jueves de celebración en familia para experimentar un pequeño adelanto de la primavera. Solo queda un día para la llegada de la nueva estación pero la ciudad ya vivió un pequeño adelanto el pasado martes y está disfrutando por completo este mismo jueves.

Aunque las predicciones llegaron a pronosticar unas máximas de 23 grados, finalmente los termómetros subieron hasta los 21 grados.

Algo más fresco, pero suficiente para que algunos y algunas valientes cogieran el bañador e incluso se dieran un pequeño chapuzón en las playas, en las que todavía están levantadas las dunas. De todas formas, en el mar se nota todavía el invierno y, aunque hoy no hay ninguna alerta activa, la fuerte marea y el oleaje no invitaban a nadar en Riazor y Orzán.

En otro lado de la ciudad, junto a las galerías de la Marina, las terrazas están completamente llenas y es difícil encontrar sitio. Por eso y por el buen tiempo, muchos han optado por tomar un helado paseando frente al puerto. Las principales heladerías, como la Colón o Bico de Xeado, dejaron esta tarde estampas más propias del verano con largas colas con decenas de personas esperando para hacerse con un helado.

En el paseo marítimo y por las calles, la llegada del entretiempo dejó también todo tipo de combinaciones de ropa.

Así, este jueves hay quien ha hecho ya el cambio de armario y ha sacado los pantalones cortos pero también quien todavía ha echado mano a las cazadoras y a los abrigos ligeros. En los próximos días el sol seguirá luciendo, aunque sí se experimentará un pequeño descenso de las temperaturas. No habrá que sacar, por el momento, los paraguas. Según MeteoGalicia no hay gran previsión de lluvia hasta el próximo viernes, en el que los cielos estarán más nublados pero tampoco se esperan fuertes lluvias.