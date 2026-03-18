La Xunta pide al Ayuntamiento de A Coruña "explicaciones pormenorizadas" tras renunciar al Mundial

La renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial 2030 sigue dando de qué hablar. Hoy, responsables de la Xunta y del Concello de A Coruña se han manifestado sobre este tema que ha sacudido la ciudad esta semana.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado al Ayuntamiento de A Coruña a dar "explicaciones pormenorizadas" sobre el motivo de la renuncia. Mientras, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, se pronunció tras la solicitud del PP de un pleno extraordinario para debatir este asunto: "Lo recibo como todas las propuestas del PP, con indiferencia".

"Durante dos años se nos dijo por parte del Ayuntamiento que tenía toda la candidatura perfectamente cerrada y que había varios fondos de inversión dispuestos a poner la parte privada para poder llevar a cabo esas obras", ha expuesto Calvo a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras recibir al campeón del Rally Dakar en categoría Missión 1000 de motos eléctricas, Fran Gómez Pallas, en A Coruña.

El conselleiro añade: "No existía ningún fondo, no existía esa financiación, durante estos dos años la única administración que se había comprometido para aportar financiación en caso de ser sede fue la Xunta".

"El resto de administraciones no se comprometieron, espero que se den explicaciones", ha insistido. Al hilo de ello, ha incidido en que "durante dos años se mantuvo una candidatura y que había unos fondos que iban a invertir en ese estadio -- el de Riazor -- y ahora no están esos fondos".

La alcaldesa, sobre la petición del PP de un pleno extraordinario

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se pronunció este miércoles tras la petición del Partido Popular de celebrar un pleno extraordinario para pedir explicaciones por la renuncia de la ciudad a ser sede del Mundial.

Rey recibió la solicitud con un claro mensaje crítico hacia la oposición: "Lo recibo como todas las propuestas del PP, con indiferencia. No aportan nada a la ciudad, siguen sin modelo de ciudad, sin proyecto político, sin hacer una propuesta, y viven del tuit, del titular y de la crítica destructiva permanente, de la calumnia y poco más. El día que tengan algo que aportar a la ciudad, algo que quieran hacer, yo encantada de escucharlos. Mientras, es más de lo mismo: cero proyecto, cero ilusión y cero interés por la ciudad. Prueba de ello es que han gobernado cuatro de los cuarenta y cinco años de Ayuntamiento democrático, los datos son muy claros".

Respecto a la celebración del pleno solicitado, Rey recordó que la administración local sigue los plazos legales establecidos y que se actuará conforme a la normativa: "Hay plazos legales, y cuando toque se hará", aseguró, destacando que el Ayuntamiento mantiene la transparencia sin precipitarse en convocatorias fuera de los procedimientos establecidos.

En cuanto a las inversiones previstas en el estadio de Riazor, o si incluyen obras de mejora en las piscinas y otras instalaciones, la alcaldesa señaló que se informará a la ciudadanía cuando los proyectos estén detallados y acordados con todas las partes implicadas: "Vamos a ir paso a paso, construyendo relaciones de confianza con el RC Deportivo, y por tanto las relaciones de confianza se basan en la lealtad, y eso implica no contar cosas que no están habladas con la otra parte", afirmó.