El Parque de Vioño, en A Coruña, acoge una plantación por el Día del Árbol con alumnado de Gaia

El Parque de Vioño se convierte este miércoles en escenario de una iniciativa ambiental con motivo del Día Internacional del Árbol. El alumnado de la ONG Ecodesarrollo Gaia participa en la plantación de un ejemplar, en una actividad organizada en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña.

La acción pone el broche a dos jornadas centradas en la sensibilización ecológica. El martes, las instalaciones de la entidad acogieron una sesión formativa sobre gestión de residuos sólidos urbanos, impartida por la jefa del servicio de Medioambiente municipal.

La charla se enmarca en el programa educativo que sigue el alumnado, reforzando contenidos que ya están abordando en su formación.

Desde la organización destacan que este tipo de iniciativas permiten combinar aprendizaje teórico y experiencias prácticas, especialmente entre personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, uno de los colectivos con los que trabaja la entidad en la ciudad.

La jornada de este miércoles traslada la actividad al entorno urbano con una plantación simbólica en el parque coruñés. El objetivo es fomentar el compromiso ambiental y la conciencia ecológica, al tiempo que se promueve la participación activa del alumnado en acciones sostenibles.