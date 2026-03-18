Localizan al hombre desaparecido en Culleredo (A Coruña) la semana pasada

Buscan en Culleredo (A Coruña) a un hombre desaparecido desde la semana pasada Cedida

El hombre de Culleredo que llevaba algo más de una semana desaparecido ya ha sido localizado. Felipe Fernández, vecino de Tarrío, ya se encuentra con su familia, tal y como informó el propio Concello de Culleredo esta mañana a través de sus redes sociales.

La última vez que se le había visto fue el pasado lunes 9 de marzo en la parroquia de Celas. Ante su desaparición durante más de una semana, el Concello pedía este martes colaboración ciudadana para localizarlo.

Afortunadamente, en cuestión de horas, el hombre fue localizado.

"Comunícannos que Felipe Fernández apareceu e xa está coa súa familia. Moitas grazas a todos pola colaboración", recogía la cuenta oficial del Concello este mediodía.