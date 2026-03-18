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Un incendio en la Ronda de Outeiro de A Coruña moviliza a los servicios de emergencia
El aviso fue recibido por Urgencias Sanitarias, después de que un particular alertase de la presencia de humo en una habitación de un inmueble, sin poder precisar su origen
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Los servicios de emergencia intervinieron en la tarde de este miércoles en un incendio registrado en la Ronda de Outeiro, a la altura de los números 230-233, en A Coruña.
El aviso fue recibido por Urgencias Sanitarias, después de que un particular alertase de la presencia de humo en una habitación de un inmueble, sin poder precisar su origen.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, los Bomberos de A Coruña, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que intervinieron en la zona para controlar la situación.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del incendio ni sobre posibles daños personales.