Donald Trump en San Andrés: la "visita" inesperada de A Coruña este miércoles 18

La galería Artbys, situada en la calle San Andrés de A Coruña, acogerá este miércoles 18 de marzo, a partir de las 18:00 horas, la performance “Mani-Cómico TRUMP”, una nueva propuesta del artista Enrique Tenreiro que combina sátira, crítica política y participación del público.

La acción se desarrollará en la propia entrada del espacio expositivo, abierta a la calle, con el objetivo de integrar la obra en el entorno urbano y sorprender tanto a asistentes como a viandantes. De este modo, la propuesta busca romper la barrera entre galería y ciudad, convirtiendo el espacio cotidiano en parte activa de la experiencia artística.

Durante la performance, Tenreiro aparecerá caracterizado como Donald Trump, transformado en un personaje performativo que sirve como símbolo de la realidad política y mediática contemporánea. En este contexto, el artista firmará “acuerdos de guerra y paz” que entregará al público, introduciendo así un componente participativo cargado de ironía y provocación.

Uno de los elementos centrales de la acción será la presencia de varios maniquíes intervenidos, concebidos desde una estética entre lo grotesco y lo cómico. Estas figuras refuerzan el discurso visual de la obra y amplifican su lectura crítica, generando una atmósfera de extrañeza que interpela directamente al espectador.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Artbys por propuestas contemporáneas que fomenten la interacción con el público y generen reflexión. La entrada será libre y, además, durante el evento se ofrecerán copas de cava a los asistentes.