Vecinos de A Coruña ven "un problema" en que coincidan obras "en las dos entradas principales de la ciudad"

Son solo tres días los que va a durar el corte de la avenida de A Pasaxe, pero en algunos barrios de A Coruña ya se empieza a temer lo peor en cuanto a las afectaciones al tráfico. Este martes, la conselleria de Vivenda y Planificación de Infraestructuras informó de las alternativas a la AC-12 durante los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. Sin embargo, el colapso en algunos puntos de la ciudad va a ser inevitable.

Y es que todos aquellos coches que vengan desde municipios del área como Oleiros, Culleredo, Cambre o Sada, entre otros, no podrán acceder a la ciudad por la AC-12, sino que al llegar a la rotonda de A Pasaxe deberán seguir recto y continuar por Alfonso Molina. Con este corte la ciudad pierde una de sus principales vías de acceso, lo que no solo afectará a los vehículos particulares, también a algunas rutas del servicio urbano e interurbano de autobuses.

Esto ocurrirá en días laborables previos a los festivos por Semana Santa. Es decir, lunes 30 de marzo, martes 31 y miércoles 1 de abril. Si ya de normal el tráfico en la AC-11 con Alfonso Molina es foco de retenciones cuando ocurre cualquier alcance menor, se espera que durante esos tres días las retenciones se multipliquen. En concreto hay barrios que se verán más afectados que otros. El principal perjudicado será el barrio de Matogrande.

"Hay horas del día en que el barrio se convierte en una ratonera y es imposible entrar y salir de él, ya que se junta el caos de la rotonda exterior con el tráfico que recibimos de Xuxán hacia la rotonda interior, junto con la entrada y salida del Colegio Liceo La Paz (entrada y salida de autobuses y coches de padres). Además de los autobuses que vienen a recoger y dejar niños de otros colegios (que los recogen y dejan en la parada del bus de la rotonda interior)", explica María Salgado, presidenta de la Asociación de Vecinos de Matogrande.

"Es un caos", asegura. Desde que cortaron el desvío de San Cristobal con Alfonso Molina, la situación se complicó. "La rotonda exterior no da absorbido el tráfico. El tráfico que antes se incorporaba a Alfonso Molina por San Cristóbal, ahora tiene que venir aquí sí o sí", indica Salgado. Si a esto le sumamos el corte durante tres días de la AC-12, María teme lo que pueda pasar.

Impresión similar la que comparte Leandro García, presidente de la Asociación de Vecinos de Elviña Segunda Fase. "El problema es que se empiezan obras justo en las dos entradas importantes de la ciudad", comenta. Y es que en Elviña también han sufrido las obras en San Cristóbal, funcionando su barrio como vía alternativa para llegar a Alfonso Molina

"No hay otra alternativa"

También hemos contactado con barrios como Palavea, frente a donde circularán todos los vehículos que no puedan hacerlo por la avenida da Pasaxe.

"Usaremos tanto Alfonso Molina como la Tercera Ronda, que tiene una conexión próxima por A Zapateira. Ambas ya se usan, pero esos días serán las opciones", dice Álvaro B. Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Os Nosos Lares de Palavea. Para ellos, afirma, no se trata de una situación cómoda, pero entienden que "no hay otra alternativa" por las propias condiciones de seguridad y la entidad de la obra.

Otros barrios como Eirís u Os Castros temen que la gente trate de atajar por sus calles en vez de tomar las vías alternativas facilitadas por la Xunta. "Falta información y se debía pasar a los colectivos vecinales", comenta Paulo Sexto, de la AAVV de Os Castros.

Y es que por el momento no saben las modificaciones de buses urbanos que habrá durante esos tres días. Se conoce que en el caso de los interurbanos el número de expediciones y de paradas continuará siendo el mismo, pero los cambios en la ruta todavía se desconocen.

Concellos del área animan a sustituir Alfonso Molina por la Tercera Ronda

Este martes la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, mantuvieron una reunión telemática con los concellos del área para trasladarles itinerarios y las alternativas de tráfico durante los tres días que dure el corte de la AC-12.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que participó en la reunión convocada por la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta, destacó que las fechas elegidas por la AXI para la actuación "son las más apropiadas" al coincidir en Semana Santa, lo que reducirá el impacto en el día a día, pero hizo hincapié en la necesidad de adoptar vías de circulación alternativas "especialmente en las horas punta".

El alcalde apunta a la Tercera Ronda como gran alternativa para evitar el colapso de Alfonso Molina, que esos días estará sobrecargada al no estar operativa la AC-12. "Es recomendable que los conductores que proceden del entorno del trazado de la Tercera Ronda la tomen para llegar a la ciudad sorteando Alfonso Molina", indicó.

Esto puede ayudar a que no se concentre tanto tráfico en Alfonso Molina, que es lo que temen los vecinos de A Coruña. En este sentido, explica, desde O Burgo se puede acceder a la Tercera Ronda por Costa de A Lonxa y el aeropuerto. Y desde Vilaboa subiendo también al enlace del aeropuerto. Otra opción que sortea buena parte de Alfonso Molina es coger la AP-9 desde la entrada sin coste de O Temple.