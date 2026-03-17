El PP de A Coruña exige un pleno extraordinario para que Inés Rey "pida perdón" por el Mundial 2030

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha cargado con dureza contra la alcaldesa, Inés Rey, tras la renuncia de la ciudad a ser sede del Mundial 2030 y ha anunciado que su grupo ha solicitado un pleno extraordinario para exigir explicaciones.

Los populares reclaman que la regidora pida perdón públicamente a la ciudadanía por lo que consideran un engaño sobre la candidatura.

Lorenzo aseguró que "Inés Rey debe pedir perdón a los coruñeses a los que ha engañado y mentido y explicar las verdaderas razones de la renuncia", y avanzó que esta exigencia se trasladará al pleno extraordinario solicitado por el PP.

El portavoz popular sostuvo que muchos vecinos se sienten "decepcionados, cabreados y enfadados" tras conocerse que A Coruña no será finalmente sede del campeonato.

"Inés Rey nos ha mentido, todo era una farsa"

El dirigente popular afirmó además que "Inés Rey nos ha mentido, todo era una farsa. No había nada, ni proyecto ni financiación ni inversores", y criticó que el gobierno local mantuviese durante meses la candidatura sin que, a su juicio, existieran garantías reales para sacarla adelante.

Lorenzo también respondió a unas declaraciones recientes de la alcaldesa y señaló que "dijo hace unos días que no era idiota, pues que no nos tome por idiotas a los demás porque nos ha mentido y engañado".

En este sentido, insistió en que la regidora ya conocía las condiciones exigidas por la FIFA cuando presentó la candidatura, por lo que considera "increíble" que ahora justifique la decisión en esos requisitos.

El portavoz del PP fue especialmente crítico con la gestión municipal y afirmó que "Inés Rey es una gran mentira: no es capaz de gestionar el día a día ni los proyectos de futuro".

En esa línea, lanzó una de sus críticas más duras al señalar que "una alcaldesa que no es capaz de arreglar un bache cómo va a ser capaz de sacar adelante un proyecto como el del Mundial".

Por último, Lorenzo sostuvo que el Mundial era "el proyecto estrella de Inés Rey", pero que finalmente "lo que hay es un proyecto estrellado como su mandato y su gobierno", reiterando la petición de explicaciones públicas por parte del ejecutivo municipal.