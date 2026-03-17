Operativo de rescate en la playa de Riazor, en A Coruña: las dos personas logran salir del agua por su propio pie

La tarde del martes ha dejado un susto en la playa de Riazor de A Coruña. Hacia las 17:30 horas se activó un operativo de rescate por dos personas que tenían dificultades para salir del agua. Finalmente, lograron regresar a la orilla por sus propios medios.

Un particular fue quien dio aviso al 112, alertando de que dos personas que estaban nadando en la playa no lograban salir del agua. Desde el centro de emergencias se dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional, Gardacostas y a los bomberos de la ciudad.

Afortunadamente, las dos personas sí consiguieron nadar de nuevo hasta la orilla y regresar al arenal, donde los agentes informaron de que parecían estar en buen estado, quedando todo finalmente en un susto.

Esta tarde de febrero, en la que la ciudad está experimentando temperaturas más propias del verano, las playas de A Coruña se han llenado de personas animadas por el sol y por el calor. En el mar no hay activa ninguna alerta por oleaje, aunque ya por la mañana se podían ver fuertes olas en Riazor y en el Orzán. Este miércoles sí estará activa una alerta amarilla por olas de entre 4 y 5 metros.