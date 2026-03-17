Buscan en Culleredo (A Coruña) a un hombre desaparecido desde la semana pasada

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Buscan en Culleredo (A Coruña) a un hombre desaparecido desde la semana pasada

Fue visto por última vez el lunes 9 de marzo al mediodía en la parroquia de Celas

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El Concello de Culleredo, en A Coruña, ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Felipe Fernández, vecino de Tarrío desaparecido desde la semana pasada.

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Según indican a través de sus canales de difusión, el hombre fue visto por última vez el lunes 9 de marzo al mediodía en la parroquia de Celas. De acuerdo con la descripción facilitada por un familiar, tiene los ojos marrones, padece alopecia —por lo que suele llevar gorra—, mide 1,68 metros y presenta una leve cojera.

La Policía Local y la Guardia Civil encabezan las labores de búsqueda para encontrar a este vecino. Desde el Concello hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar y piden que cualquier persona que pueda aportar algún indicio sobre su paradero se ponga en contacto con las autoridades.