Adiós al antiguo mercado de Santa Lucía, en A Coruña: "Tras el derribo parece que van rápido"

Máquinas y una grúa, este lunes por la mañana en el antiguo mercado de Santa Lucía. Quincemil

El pasado 4 de noviembre empezaron los trabajos para transformar el antiguo mercado de Santa Lucía de A Coruña en el nuevo centro de salud de A Falperra, un proyecto concebido hace más de diez años que ha tardado mucho tiempo en arrancar. Este lunes 16 de marzo las obras han dado un importante paso adelante con el derribo de la totalidad del edificio.

No ha habido una demolición con explosivos sino mediante máquinas que han terminado de picar las estructuras del viejo inmueble que aún se mantenían en pie. Desde primera hora de la mañana los obreros actuaron con intensidad en una zona en la que se ha cortado la circulación en algunas calles.

"Se pusieron manos a la obra bien temprano. Aún estaba en casa y me llegó la alarma de movimiento en la tienda, yo creo que por la vibración de las máquinas en los cristales", cuenta Soraya Ayer, propietaria del bazar Punto Libre, justo delante de la obra en la calle Doctor Fleming.

Hubo bastante ruido y mucho polvo en los primeros momentos, después no tanto. "Incluso fue más molesto hace días, porque tenemos que cerrar la puerta del comercio o pedirles a los clientes que nos hablen en voz alta para entenderles lo que nos piden", cuenta Aller.

Esta comerciante tiene la sensación de que "ahora con la demolición las obras van rápido". Incluso tiene la esperanza de que finalicen antes de los 15 meses de plazo previsto. "Aquí nadie hace el vago. Los obreros comen deprisa y vuelven al trabajo, y se marchan a las ocho, cuando cerramos nosotras".

Las obras de demolición han obligado a cerrar al tráfico la calle Inés de Castro, por donde se accede a Pla y Cancela y a la zona de Santa Margarita. Sin vehículos en esa calle y con otras con el paso más estrecho debido a vallas y otros trabajos, el barrio, a pesar del ruido, parece más tranquilo y vacío de gente.

De "barrio abandonado" a "mejora de servicios"

"Nos acostumbraremos a esto, al ruido, las máquinas y los obreros. Ha sido molesto al principio, pero estarán así varios meses, así que es lo que hay que aguantar", comenta Francisco Rodríguez, un vecino de A Falperra que se muestra "optimista" por el desarrollo de las obras y la "mejora de servicios" que tendrá el barrio cuando esté listo para funcionar el centro de salud.

"Este barrio ha estado mucho tiempo abandonado", añade la responsable de Punto Libre, también positiva al imaginarse el resultado de la reforma completa

El Concello ha explicado que la ocupación de la calle Inés de Castro es indispensable por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía y para garantizar la seguridad y prevención, con distancias suficientes respecto a la zona de tránsito peatonal.

La reforma del antiguo mercado de Santa Lucía tiene una inversión de casi 8 millones de euros. Además de habilitar nuevas instalaciones sanitarias, supondrá la creación de equipamientos públicos para todas las edades, así como algún puesto de venta.