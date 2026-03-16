Una manta eléctrica provoca un incendio en un apartamento de A Coruña y deja un herido

Una manta eléctrica provocó un incendio en un apartamento de la zona de Palavea, en A Coruña, dejando a una persona herida.

El suceso se produjo a las 23:50 horas, momento en el que el 112 Galicia recibió el aviso por la presencia de una gran cantidad de humo en el interior de la vivienda.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a Emergencias movilizó a los Bombeiros da Coruña, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudieron al lugar para controlar la situación y asistir a los afectados.

Tras la intervención, los bomberos confirmaron que el incendio se había iniciado por una manta eléctrica que comenzó a arder, generando una intensa humareda dentro del apartamento. Como consecuencia del incidente, una persona tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

El rápido aviso y la intervención coordinada evitaron que el fuego se propagase y causase daños mayores.