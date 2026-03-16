Los bomberos de A Coruña intervienen esta madrugada para socorrer a una anciana tras una caída

Los bomberos de A Coruña acudieron esta madrugada a un domicilio situado en la avenida Fernández Latorre, tras recibir el aviso de que una anciana se había caído dentro de su vivienda y no podía ser atendida.

Según consta en el parte de servicio, la cuidadora de la residente no pudo abrir la puerta de la vivienda, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para realizar una apertura forzada y permitir el acceso al interior.

Una vez dentro, los equipos de emergencias prestaron atención inmediata a la mujer, quien fue valorada por los servicios sanitarios.