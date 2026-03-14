La valedora do Pobo admite a trámite el recurso de la Junta de Personal de Sada (A Coruña)

La Valedora do Pobo comunicó a la Junta de Personal del Concello de Sada (A Coruña) la admisión a trámite de su solicitud, presentada con fecha 20 de febrero, al considerar que cuenta con cobertura legal.

La Junta decidió solicitar amparo a la Valedora ante "la inacción" del Gobierno local, después de haber solicitado la aprobación de una carrera profesional para el personal funcionario del Concello desde junio de 2025, sin obtener respuesta alguna.

Esta solicitud, presentada por todos los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación, ha recibido, según indican en un comunicado, la misma respuesta que otras presentadas individualmente por los sindicatos, relativas a cuestiones de gran importancia.

Entre ellas citan la aprobación de una RPT que sustituya a la obsoleta actualmente vigente, la realización de un concurso de traslados o cualquier solicitud de información o documentación por parte de los representantes de los trabajadores; así como la demanda de cobertura de plazas vacantes, que en algunos departamentos alcanza el 50 %.

Según la Junta, la negativa a negociar y a impulsar propuestas, como la de la carrera profesional, es "un claro ejemplo del inmovilismo del gobierno local de Sada en la gestión de recursos humanos". Y recuerdan que se trata de un instrumento fundamental y un derecho del personal de las administraciones públicas, por lo que se vulnera de manera reiterada derechos como la libertad sindical y la negociación colectiva.