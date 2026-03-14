Herida una menor en Oleiros (A Coruña) con pronóstico reservado tras un incendio en una vivienda

Dos personas de una misma familia resultaron heridas esta mañana en un incendio en su domicilio en la parroquia de Serantes, en Mera, Oleiros (A Coruña), entre ellas un menor de edad. La menor fue trasladada al Chuac con pronóstico reservado. El fuego calcinó por completo la cocina de la vivienda, mientras que el resto de las dependencias resultaron afectadas por la acumulación de humo.

Según informa el 112 Galicia, recibieron el aviso a las 08:30 horas, la familia se refugió en la parte alta de la casa, ya que el fuego les impedía salir de la misma, una situación de la que la central de emergencias tuvo constancia a través de las llamadas. Finalmente, fueron rescatados por un vecino a través de una ventana.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar ya se había producido el rescate por parte del vecino. La menor, herida con pronóstico reservado, ya se encontraba siendo trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Posteriormente, se solicitó una segunda dotación médica para atender a uno de los adultos, que tenía el pelo quemado, aunque su traslado no fue necesario. El 112 indica que el fuego se originó, precisamente, en la cocina, que quedó "completamente" calcinada.

En el operativo participaron los Bomberos de Oleiros, que se encargaron de las labores de extinción del incendio, ventilación del inmueble y medición de gases tras el control de las llamas. También participaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario del 061, que realizó la atención médica a los afectados y su traslado al centro hospitalario.