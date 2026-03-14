Denuncian la tala de árboles en Santa Margarita y el Concello de A Coruña apela a la seguridad

Vecinos de Santa Margarita, en A Coruña, denuncian la tala de árboles y el Concello defiende la medida @margaritaneno

Vecinos del parque de Santa Margarita, en A Coruña, denuncian la "masacre" que se está llevando a cabo con la tala de árboles centenarios en el recinto. El Concello asegura que las intervenciones realizadas se llevaron a cabo por seguridad ante el "riesgo de caída detectado por los técnicos en distintos ejemplares".

En una publicación en sus redes sociales, los vecinos del parque muestran imágenes de las pilas de madera recolectada por la tala realizada en varios de los pinos del parque. "Que alguien explique ya si es normal este nivel de masacre en el parque. Hablamos de pinos que quizás lleven ahí casi 100 años creciendo", cuestionan.

Que alguien explique ya si es normal que este nivel de masacre en el parque. Hablamos de pinos que quizás lleven ahí casi 100 años creciendo. ¿Por qué los eucaliptos, qué es invasora no los cortan? Por qué no tienen procesionaria… esta es la solución que ofrecen para parques pic.twitter.com/FxXB5Pjwbk — Vecinos santa margarita (@margaritaneno) March 13, 2026

La misma cuenta también vincula el motivo de la tala con la procesionaria del pino: "¿Por qué los eucaliptos, que es invasora, no los cortan? Porque no tienen procesionaria… esta es la solución que ofrecen para parques".

Sin embargo, fuentes municipales consultadas por Quincemil indican que se debe al mal estado de los árboles y al riesgo que podrían suponer para los usuarios que frecuentan el parque, no a la procesionaria. En total, según señalan, se talaron siete árboles y se plantarán próximamente 43 nuevos.

"Estamos llevando a cabo actuaciones de mejora integral en el parque. La revisión de todo el arbolado de la ciudad, no solo de este parque, es constante", indican. Por ello, insisten, cuando se detectan anomalías y mal estado en algún ejemplar, se actúa antes de que pueda derivar en algo grave