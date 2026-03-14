Catalina, la perra de raza galga afgana que posa para Zara Kids en Oleiros (A Coruña)

A Catalina, una galga afgana de Oleiros (A Coruña), lo de posar frente a las cámaras le va como anillo al dedo. Esta modelo perruna acaba de participar en una sesión fotográfica para el próximo catálogo de Zara Kids, realizada en los platós de Arteixo, con un making of grabado en la cafetería La Dársena de la Marina, en la ciudad herculina.



Su dueña, Carolina Blanco, cuenta a Quincemil que Catalina llegó a su vida hace dos años y medio, tras pasar por otras dos familias con las que no terminó de encajar. "La encontré en un estado no óptimo para un perro y la estuve recuperando", explica.

Hoy, con cuatro años de vida, esta perrita se ha convertido en toda una modelo que brilla con luz propia ante las cámaras y en su cuenta de Instagram. Primero la llamaron para utilizar sus fotos en campañas de publicidad y, poco a poco, empezó a participar en ellas.

La perrita acaba de participar en la próxima campaña de la firma infantil del grupo Inditex. "Fue una experiencia genial", dice Carolina. "Están pendientes de las necesidades de cada uno de los modelos caninos y felinos que trabajan para la marca. Nos cuidaron muchísimo y lo pasamos genial", añade.

Catalina también ha salido en programas de televisión, como en Quen anda ahí? de la Televisión de Galicia y en campañas de marcas gallegas de complementos para mascotas, junto a los otros dos galgos de Carolina, consolidándose como toda una celebridad perruna. "Sí, somos la casa de los galgos", dice entre risas.



Lo cierto es que lleva una vida de supermodelo en A Coruña. Según Carolina, le encanta pasear todos los días por la Calle Real, que la miren, la paren y la toquen. "Se volvió una perra de asfalto, súper sociable y cariñosa", dice su dueña, recordando cómo llegó a casa desnutrida y con el pelo lleno de nudos, y cómo poco a poco se transformó en la estrella que es hoy.