Las obras en la Torre de Hércules de A Coruña empiezan este lunes: se suspende la venta de entradas

El Concello ultima los preparativos para arrancar el plan de mejoras previsto en la Torre de Hércules y su entorno, que comenzará el próximo lunes 16 con el desmontaje de la rampa de acceso para poder actuar sobre la viga perimetral que rodea el monumento.

Esta primera fase, según informa el Concello en nota de prensa, abre la puerta a una intervención más ambiciosa, que permitirá profundizar en las excavaciones en la base del faro, mejorar la accesibilidad y renovar el área arqueológica y su recorrido de visita.

La alcaldesa, Inés Rey, recordó que estos trabajos se enmarcan en el paquete de intervenciones impulsado de forma conjunta por el Concello y la Xunta, con una inversión global de casi un millón de euros financiados con fondos Next Generation. “El objetivo es mejorar la experiencia de las personas visitantes y darle un nuevo impulso al faro y a su entorno en materia divulgativa”, subrayó la regidora.

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de la sala Giannini, la mejora de la terraza superior y del edículo, la instalación de iluminación ornamental y el acondicionamiento de los senderos del Espazo Natural de Interese Local (ENIL) de la Torre de Hércules.

Suspensión de venta de entradas individuales

Coincidiendo con el inicio de las obras, desde el lunes 16 se suspenderá la venta de entradas individuales y la Torre atenderá únicamente las visitas correspondientes a reservas ya confirmadas, que se gestionarán desde el Centro de Interpretación e Atención de Visitantes (CIAV).

Por la necesidad de almacenar suministros y equipamientos de obra, el Concello instalará contenedores en la explanada de la Torre, aunque esto no afectará al tránsito peatonal: se mantendrá libre el paso por la escalinata y el acceso por la puerta de Leiro para grupos organizados.

En paralelo, el Gobierno local está acometiendo mejoras en el tramo del Paseo Marítimo más próximo al monumento, con la renovación del firme entre la Torre y el Aquarium.

Esta actuación incluye la retirada de los antiguos raíles del tranvía en el borde interior del paseo y el soterramiento de estos en la zona próxima al mar, lo que permitirá dar continuidad al carril runner y conectarlo con el resto de la superficie deportiva hasta las Esclavas. Además, en la rotonda de acceso a la Torre, donde también se están retirando los raíles para adecuar la calzada y habilitar una nueva bolsa de aparcamiento, el Concello avanza en la renovación y ampliación de las aceras y en la mejora de las paradas de autobús en las inmediaciones del antiguo Cárcere Provincial.