Culleredo solicita una reunión a la Xunta por el corte de la AC-12 y A Coruña pide alternativas

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha solicitado la convocatoria de una "reunión

urgente" de la ciudad de A Coruña y el cinturón metropolitano para "establecer una coordinación efectiva" ante el anuncio del corte de la AC-12 en As Xubias por las obras de derribo del viaducto del CHUAC.

Los trabajos conllevarán una afección notable al tráfico del área coruñesa, por lo que el regidor aboga por una mesa conjunta en la que participen las administraciones implicadas, es decir, los concellos, la Xunta de Galicia, el Estado y las fuerzas de seguridad "para adoptar medidas conjuntas que minimicen el impacto del corte sobre el día a día de nuestros vecinos".

La AC-12 es una de las arterias principales para el acceso a Culleredo, especialmente a la trama urbana de Fonteculler, O Burgo, A Corveira o Vilaboa. Aunque el corte esté previsto para días con menos densidad de tráfico por la Semana Santa, se trata de días laborables en los que seguirá habiendo una carga de circulación muy importante, por lo que es "imprescindible" una planificación efectiva.

Rioboo apunta entre las "cuestiones clave" a tratar el establecimiento de alternativas a la circulación para los vecinos del área y de A Coruña. El alcalde sostiene que las medidas no se deben limitar al entorno inmediato del corte en la AC-12, sino que deben abarcar un radio muy superior para evitar colapsos y favorecer que los usuarios varíen su ruta a opciones más fluidas.

"Hay que tener en cuenta que el corte de As Xubias puede suponer un colapso para Alfonso Molina", alerta Rioboo, una infraestructura ya saturada y que ante cualquier incidencia genera congestión en toda el área. Ayer mismo, explica, dos accidentes en A Pasaxe y Alfonso Molina provocaron grandes retenciones en Culleredo.

Además, señala que se debe contar con alternativas para el transporte metropolitano y para los accesos al hospital, una dependencia que recibe a diario a miles de personas. El refuerzo del transporte público es otra opción a plantear.

La alcaldesa de A Coruña apela a la responsabilidad de la Xunta

Por su parte, preguntada esta mañana sobre el corte de la AC-12, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señaló en Radio Voz que entiende que Culleredo solicite una reunión, pero que "tiene que pedirlo a la Xunta de Galicia, que es quien ejecuta las obras del CHUAC y ha decidido realizar este corte".

La regidora explicó que la administración autonómica contaba con dos opciones: mantener la vía abierta con cortes parciales o cerrarla de manera total durante tres días de la Semana Santa. Según indicó, se eligió esta segunda opción para facilitar el tránsito en un momento en que hay mucha gente fuera de la ciudad y los colegios están cerrados.

En esta línea, Rey reiteró que "quien tiene que convocar y coordinar es la Xunta de Galicia" y que, probablemente, el resto de los Concellos afectados, como Oleiros y Carral, también solicitarán reuniones.

Asimismo, insistió en la importancia de que la Xunta señalice correctamente, estudie todas las alternativas y planifique las obras de la manera más eficiente posible para minimizar el impacto en el municipio y en el área metropolitana. "Este capítulo ya lo he vivido", comentó, aclarando que no se le puede echar la culpa a ella cuando hay algún atasco.

Por último, recordó que el principal acceso será por Alfonso Molina, pero quien tiene que informar de las alternativas que habrá para el tráfico es la Xunta. "Reitero nosotros cooperamos en todo, pero es competencia de ellos", concluyó la alcaldesa.