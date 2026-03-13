Retenciones kilométricas en la A-6 a su paso por Cambre (A Coruña) por el accidente de un camión

Un camión que transportaba pollos muertos ha sufrido un accidente a primera hora de la mañana de este viernes en la A-6 a la altura de O Vilar, en el municipio coruñés de Cambre, en sentido Arteixo.

El siniestro, que está provocando retenciones de tráfico, ocurrió a las 07:11 horas en el kilómetro 579 de la autovía. Fuentes de la Guardia Civil y del 112 confirman que se trató de una salida de vía de un camión articulado por el margen izquierdo, provocada por la pérdida de control del vehículo, y que terminó por chocar contra la mediana.

Como consecuencia del accidente, el carril izquierdo fue cortado hasta finalizar las labores de retirada del vehículo, por ello el tráfico fue desviado al carril derecho provocando retenciones en la zona.

El conductor del camión necesitó ser atendido por los servicios de Urxencias Sanitarias, pero por el momento se desconoce si necesitó ser trasladado a un centro hospitalario. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y el personal de mantenimiento de las carreteras.