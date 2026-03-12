Retenciones kilométricas en el Puente Pasaxe de A Coruña a causa de un accidente entre tres vehículos

Un accidente entre tres vehículos en el viaducto que une Puente Pasaxe con Santa Cristina ha dejado fuertes retenciones en las salidas de la ciudad en plena hora punta de este jueves.

Según han informado desde la Guardia Civil, no ha habido que lamentar heridos en el siniestro, que se saldó únicamente con daños materiales.

En estos momentos, el atasco llega hasta Alfonso Molina, pasando por el Puente Pasaxe, en dirección a la salida de la ciudad. El accidente, que se produjo en la avenida Che Guevara, obligó a cerrar el acceso hacia Santa Cristina, lo que ha complicado la circulación en la zona.

Hasta el lugar se movilizaron Bomberos y Policía Local, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular el tráfico y retirar los vehículos implicados.

Retenciones esta tarde a ambos sentidos de la AC-12 DGT

Otro accidente en la AC-11

A este siniestro se suma otro accidente registrado en sentido contrario, ya en la AC-11 dirección entrada a A Coruña, a la altura del tramo situado después del Puente Pasaxe.

En este caso, se produjo una colisión entre cuatro vehículos, que también se saldó únicamente con daños materiales y sin heridos, según indicaron fuentes de la Guardia Civil.

El accidente obligó a cortar uno de los carriles de la vía, lo que generó nuevas dificultades para la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.