Localizan en el aeropuerto de A Coruña tabaco y medicamentos de contrabando en un vuelo procedente de Cuba

En la tarde de este martes, 10 de marzo, agentes de la Guardia Civil intervinieron tabaco y medicamentos de contrabando que llegaron al aeropuerto de A Coruña en un vuelo procedente de Madrid con origen inicial en Cuba. Los efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Alvedro fueron quienes llevaron a cabo la aprehensión, localizando las sustancias en un control aleatorio.

Durante la actuación, los agentes localizaron a un hombre de 41 años que, tras recoger su equipaje, abandonaba el aeropuerto por la zona sin nada que declarar.

La Guardia Civil le preguntó entonces si portaba mercancía que debiera declarar y el hombre simplemente contestó que llevaba dos mazos de puro.

Durante el reconocimiento de sus pertenencias, los agentes hallaron en sus maletas cantidades de tabaco y medicamentos que superaban ampliamente los límites legales. En total, se intervinieron 198 puros habanos de diversas marcas, 4.400 cigarrillos en 22 cartones diferentes y 80 comprimidos de Citrato de Sildenafil (100mg) sin la documentación sanitaria y aduanera correspondiente.

Por todo ello, los agentes intervinieron el material, que quedó a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña y procedieron a redactar las actas por contrabando de tabaco y productos farmacéuticos.