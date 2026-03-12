El derribo del puente del CHUAC dejará a A Coruña sin acceso por la avenida da Pasaxe durante tres días

El derribo del viaducto que conecta con el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) obligará a cortar durante tres días un tramo de la avenida da Pasaxe (AC-12), una de las principales vías de entrada a la ciudad.

La interrupción del tráfico está prevista entre el 30 Y 31 de marzo y el 1 de abril, coincidiendo con los días previos a la Semana Santa.

El corte afectará a unos 300 metros de calzada de doble sentido en la avenida das Xubias, en el entorno de los accesos al hospital.

Según informan desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturasa, esta restricción es necesaria para poder demoler el viaducto actual del Chuac, una estructura que será retirada dentro de las obras de mejora de los accesos al complejo sanitario.

Durante esos días se habilitarán desvíos y rutas alternativas para los vehículos que necesiten llegar al hospital o atravesar la zona. Xunta y Concello de A Coruña trabajan en el diseño de estos itinerarios, que serán señalizados previamente para facilitar la circulación y evitar confusiones entre los conductores.

Aun así, se espera que sean días de mucho tráfico, teniendo en cuenta de que numerosos Concellos del área coruñesa frecuentan a diario esta vía de entrada a la ciudad.

Construcción de una nueva glorieta de acceso a la AC-12

La actuación forma parte del plan de mejora de accesos al nuevo Chuac, que contempla la reorganización del tráfico en el entorno del hospital. Entre los trabajos previstos está la creación de un anillo viario perimetral que rodeará el complejo sanitario y conectará con el viario existente en el cruce de las calles Curramontes y Castaño de Eirís. También se remodelará el enlace actual entre el hospital y la avenida das Xubias.

Dentro del proyecto destaca además la construcción de una nueva glorieta de acceso a la AC-12, con unos 44 metros de diámetro exterior, que permitirá ordenar los movimientos de entrada y salida al hospital.

La demolición del viaducto es una de las operaciones más delicadas de esta fase de las obras, por lo que se ha optado por concentrarla en varios días consecutivos y con la vía completamente cerrada al tráfico para garantizar la seguridad de los trabajos.

La Xunta prevé comenzar los trabajos preparatorios y la señalización de los desvíos durante la semana previa, con el objetivo de que los conductores conozcan con antelación los cambios en la circulación.

Esta actuación se integra en el proyecto global de construcción del nuevo Chuac, una intervención de gran envergadura que supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y que incluye la reorganización completa de los accesos al hospital.