Apoyo unánime en el Parlamento para crear en A Coruña un centro europeo de I+D en Recursos Humanos www.es.parlamentodegalicia.es

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles una declaración institucional de respaldo a la iniciativa de ERLAC para la creación en A Coruña de un Centro Europeo de Referencia en I+D en materia de Recursos Humanos (EUHRIC, por las siglas de European Union Human Resources Innovation Center).

Todos los grupos políticos votaron a favor de este proyecto, que alcanza de esta forma uno de sus hitos prioritarios en la consecución de apoyos institucionales.

En su declaración, la Cámara califica el centro como "una fuente de talento y vanguardia" y subraya su futura contribución "a la mejora de la calidad del empleo, de la seguridad y de la salud en el trabajo, del bienestar laboral y de la competitividad, con especial atención a la inclusión" y en el marco de dicha visión "europea y conjunta".

La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña, como impulsora de la iniciativa, lleva casi dos años trabajando con el horizonte de la aprobación y respaldo a EUHRIC por parte de la Comisión Europea.

El proyecto fue presentado en Bruselas a diversas instituciones y organismos comunitarios y ha alcanzado ya alianzas internacionales, entre las que destacan las del tejido empresarial de Francia y Portugal.

Respeto de la consecución de adhesiones, ERLAC continúa con su promoción en torno a cuatro ejes: institucional, sociedad civil, ámbito académico y campo empresarial.

A Coruña, sede estratégica

El objetivo de la Fundación es corregir la carencia actual de un centro de estudios e investigación específico en materia de recursos humanos, prevención de riesgos y salud laboral.

La puesta en marcha del EUHRIC posibilitará dotar este campo de un núcleo de investigación relevante y profundizar en la gobernanza europea, con una perspectiva de mejora social a través del empleo y la competitividad.

Estas áreas se manifiestan cruciales ante los cambios de paradigma que representan la digitalización y la inteligencia artificial y su incidencia en los entornos laborales.

La ubicación de este centro europeo en A Coruña, además, permitirá aprovechar sinergias con la Aesia y la Ciudad de las TIC.