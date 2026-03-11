Alerta en un parque de A Coruña tras aparecer arroz con llaves oxidadas que podrían ser cebos para perros

Vecinos de A Coruña han lanzado una alerta entre los dueños de mascotas tras el hallazgo de un posible cebo peligroso para perros en el parque de Vioño, situado frente al número 5 de la calle Revolución Francesa.

Según relató una persona que paseaba por la zona, este miércoles encontró arroz esparcido en el suelo con varias llaves oxidadas camufladas en su interior. En ese momento, un perro ya había caído en la trampa. "Tuve que quitárselo de la boca", comenta a Quincemil.

Ante la sospecha de que podría tratarse de cebos destinados a dañar a los animales, el vecino contactó con el 062, número de la Guardia Civil, aunque desde el servicio le indicaron que "llame por la mañana".

Es por eso que ha querido informar a este medio para dar difusión y evitar así una desgracia. En este caso, el arroz con las llaves oxidadas lo encontró junto a un árbol del parque, pero sospecha que puede no ser el único punto.