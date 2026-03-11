Accidente en la AP-9 en Abegondo (A Coruña): herida una mujer de 27 años tras salirse de la vía

Una mujer de 27 años ha resultado herida leve este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico registrado en la AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Abegondo. Fuentes de la Guardia Civil confirman que se trata de una salida de vía ocurrida en el kilómetro 31 de la autopista.

Según informa el 112 Galicia, el vehículo volcó en la calzada y la mujer quedó atrapada en su interior sin poder salir de él. Desde la central de emergencias se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ordes y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos utilizaron material de excarcelación para liberar a la víctima, que posteriormente fue trasladada al hospital por el personal sanitario.