El precio del diésel y el de la gasolina comienza a estabilizarse en A Coruña

El martes ha arrancado en A Coruña con el precio del diésel y el de la gasolina estabilizándose, con valores que ya empezaron a mantenerse a última hora de este lunes.

En los mercados internacionales, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajó cerca de un 16% en las últimas 24 horas. A las 09:00 horas de ayer estaba a 108,92 dólares, mientras que a la misma hora de hoy se quedaba en 91,06 dólares por barril.

Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña y Vicepresidente de FEGAES, recuerda que en las estaciones de servicio el cambio en el precio del barril no se traslada de manera inmediata.

De hecho, puntualiza, el precio en las gasolineras depende del precio de la cotización del gasoil y de la gasolina y también del dólar. "El precio se está moderando, pero nada más", apunta sobre las variaciones, señalando que "ya se está amortizando la subida".

Según los últimos datos disponibles en el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, algunos ya actualizados a fecha de hoy y otros de este lunes, tanto el precio del diésel como el de la gasolina comienza a estabilizarse en A Coruña. Estos son los datos de algunas de las gasolineras más baratas de la ciudad.

Gasolinera Precio diésel hace una semana (03/03/2026) Precio diésel ayer (09/03/2026) Último precio diésel Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1) 1,339 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (10/03) Petroprix (calle Severo Ochoa, 27) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (10/03) Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (09/03) Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03) Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Sin datos Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Sin datos Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B) 1,369 euros el litro 1,649 euros el litro Sin datos Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03) Petrocash Bens (avenida Finisterre, 265) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03)

En el caso concreto de la gasolina, se registraron unos ligeros aumentos en algunas estaciones de servicio.