El precio del diésel y el de la gasolina comienza a estabilizarse en A Coruña
El precio del petróleo Brent ha caído cerca de un 16% en 24 horas, aunque desde las estaciones de servicio recuerdan que estas variaciones no se trasladan de manera inmediata
El martes ha arrancado en A Coruña con el precio del diésel y el de la gasolina estabilizándose, con valores que ya empezaron a mantenerse a última hora de este lunes.
En los mercados internacionales, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajó cerca de un 16% en las últimas 24 horas. A las 09:00 horas de ayer estaba a 108,92 dólares, mientras que a la misma hora de hoy se quedaba en 91,06 dólares por barril.
Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña y Vicepresidente de FEGAES, recuerda que en las estaciones de servicio el cambio en el precio del barril no se traslada de manera inmediata.
De hecho, puntualiza, el precio en las gasolineras depende del precio de la cotización del gasoil y de la gasolina y también del dólar. "El precio se está moderando, pero nada más", apunta sobre las variaciones, señalando que "ya se está amortizando la subida".
Según los últimos datos disponibles en el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, algunos ya actualizados a fecha de hoy y otros de este lunes, tanto el precio del diésel como el de la gasolina comienza a estabilizarse en A Coruña. Estos son los datos de algunas de las gasolineras más baratas de la ciudad.
|Gasolinera
|Precio diésel hace una semana (03/03/2026)
|Precio diésel ayer (09/03/2026)
|Último precio diésel
|Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1)
|1,339 euros el litro
|1,699 euros el litro
|1,699 euros el litro (10/03)
|Petroprix (calle Severo Ochoa, 27)
|1,359 euros el litro
|1,699 euros el litro
|1,699 euros el litro (10/03)
|Plenergy (calle Severo Ochoa, 0)
|1,359 euros el litro
|1,699 euros el litro
|1,699 euros el litro (09/03)
|Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6)
|1,369 euros el litro
|1,699 euros el litro
|1,799 euros el litro (09/03)
|Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n)
|1,369 euros el litro
|1,729 euros el litro
|Sin datos
|Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n)
|1,369 euros el litro
|1,729 euros el litro
|Sin datos
|Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B)
|1,369 euros el litro
|1,649 euros el litro
|Sin datos
|Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9)
|1,369 euros el litro
|1,729 euros el litro
|1,799 euros el litro (09/03)
|Petrocash Bens (avenida Finisterre, 265)
|1,369 euros el litro
|1,699 euros el litro
|1,799 euros el litro (09/03)
En el caso concreto de la gasolina, se registraron unos ligeros aumentos en algunas estaciones de servicio.
|Gasolinera
|Precio gasolina hace una semana (03/03/2026)
|Precio gasolina ayer (09/03/2026)
|Último precio gasolina
|Petroprix (calle Severo Ochoa, 27)
|1,369 euros el litro
|1,589 euros el litro
|1,589 euros el litro (10/03)
|Plenergy (calle Severo Ochoa, 0)
|1,369 euros el litro
|1,589 euros el litro
|1,589 euros el litro (09/03)
|Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1)
|1,379 euros el litro
|1,589 euros el litro
|1,589 euros el litro (10/03)
|Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B)
|1,409 euros el litro
|1,589 euros el litro
|1,639 euros el litro (09/03)
|Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n)
|1,379 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,619 euros el litro (09/03)
|Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n)
|1,379 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,619 euros el litro (09/03)
|Carbugal A Grela (Avenida Enrique Salgado, 9)
|1,379 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,619 euros el litro (09/03)
|Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6)
|1,379 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,659 euros el litro (09/03)
|Petrocash Bens (avenida Finisterra, 265)
|1,379 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,619 euros el litro (09/03)
|SBC (calle Severo Ochoa, 39)
|1,399 euros el litro
|1,599 euros el litro
|1,599 euros el litro (09/03)