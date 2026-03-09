Personas con parálisis cerebral entregan en Sada (A Coruña) un estudio de accesibilidad

Personas con parálisis cerebral de Aspace Coruña han entregado este lunes al Ayuntamiento de Sada, en A Coruña, un estudio de accesibilidad del municipio elaborado por usuarios del Centro de Día de la asociación, con el objetivo de colaborar en la eliminación de barreras físicas y cognitivas en espacios públicos y lugares de interés.

El documento fue presentado en una reunión con el alcalde de Sada, Benito Portela, en la que también participaron el gerente de Aspace Coruña, Ricardo Iglesias; la presidenta de la entidad, María Carmen Barreiro; y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Martínez.

El estudio fue realizado hace aproximadamente un año por un grupo de 14 personas usuarias del Centro de Día de Aspace Coruña, que durante dos meses recorrieron diferentes puntos del municipio para analizar su nivel de accesibilidad y trasladar propuestas de mejora.

Entre los lugares evaluados se encuentran la oficina de Turismo, el paseo marítimo, el edificio de La Terraza, los miradores de A Ría y Playa Arnela, el Ayuntamiento, el transporte público, el Museo Carlos Maside, Cerámicas O Castro, el centro de salud, la Casa de la Cultura o la capilla de San Roque, además de dependencias como las oficinas de la Policía Local y la Guardia Civil.

Durante estas visitas, las personas participantes analizaron diferentes aspectos relacionados con la accesibilidad universal, desde la amplitud de los espacios y las zonas de paso hasta las medidas de las puertas, el acceso a los baños o la señalización existente.

También revisaron si la cartelería incluye pictogramas u otros elementos que faciliten la comprensión a personas con dificultades cognitivas.

El alcalde de Sada agradeció el trabajo realizado por el grupo y señaló que el Ayuntamiento estudiará las propuestas incluidas en el informe para avanzar progresivamente hacia un municipio más accesible, tanto en los espacios públicos como en el cumplimiento de la normativa en instalaciones privadas.