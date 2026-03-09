Investigan un supuesto vertido de purines en Abegondo (A Coruña)

La Guardia Civil investiga un supuesto vertido de purines en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, a raíz de la denuncia de una vecina de la parroquia de Viós, en el municipio coruñés de Abegondo, según ha trasladado a Europa Press.

La denunciante vincula la situación a una granja de porcino de régimen industrial y a la utilización de una red de tuberías y sistemas de bombeo mecánico que enviaría los purines “directamente al monte y en las proximidades del regato Gobia”, en un área incluida dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Fuentes de la Guardia Civil confirman que, en relación con esta denuncia, se ha abierto una investigación y se han remitido diligencias al Juzgado de Betanzos, que será el encargado de dirimir posibles responsabilidades.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Abegondo señalan que la única constancia municipal es el aviso trasladado en su momento por un particular, coincidiendo con el episodio de “fuertes lluvias”, y que ese aviso fue derivado a la Xunta de Galicia para su valoración, al tratarse de un asunto con implicaciones medioambientales en un entorno protegido.